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Spor

Manchester City, David Silva'yı heykelini yaptırarak onurlandıracak

Yeniakit Publisher
2020-08-17 19:06:22 -
Manchester City, David Silva'yı heykelini yaptırarak onurlandıracak

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City, takımda 10 yıl forma giyen İspanyol futbolcu David Silva'nın heykelini dikecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonu sonunda yollarını ayırdıkları 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun heykelinin, Etihad Stadı'nın önüne konulacağı belirtildi.

2018-19 sezonunun ardından takımdan ayrılan Vincent Kompany'nin de aynı şekilde onurlandırılacağı hatırlatılarak, iki heykelin de 2021'de yapılacak törenle açılacağı bilgisi verildi.

Manchester City'nin 2010'da Valencia'dan transfer ettiği Silva, 436 resmi maçta oynadı ve 4 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.


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