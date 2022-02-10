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Spor Manchester City, Brentford'u yendi
Spor

Manchester City, Brentford'u yendi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Brentford'u 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 05:09:00 -
Manchester City, Brentford'u yendi

Ligin 24. haftasında Manchester City, Etihad Stadı’nda Londra temsilcisi Brentford’u konuk etti.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri 40. dakikada Riyad Mahrez'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester City, Kevin De Bruyne'nin 69. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Öte yandan, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan karşılaşmaya yedek başladı.

Bu sonuçla, puanını 60'a çıkaran Manchester City, 2 maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Liverpool'un 12 puan önünde ligdeki liderliğini sürdürürken, Brentford 23 puanla 14. sırada kaldı.

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