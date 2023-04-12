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Spor Manchester City, Bayern Münih'i dağıttı
Spor

Manchester City, Bayern Münih'i dağıttı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 00:30:00 -
Manchester City, Bayern Münih'i dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, Bayern Münih'i 3-0'lık skorla mağlup etti. City'nin gollerini Rodri, Bernardo Silva ve Erling Haaland kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Çeyrek finalde sonucu en çok merak edilen eşleşmede Manchester City ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. City, Bayern Münih'i rahat bir oyunla mağlup etti.

Perdeyi Rodri açtı

Manchester City, 27. dakikada Rodri'nin olağanüstü golüyle maçta 1-0 öne geçti. İngiliz devi ilk yarıyı tek farklı üstünlükle kapattı.

Art arda goller

İkinci yarıda baskısını iyice artıran City, 70'de Bernardo Silva'nın golüyle 2-0'ı buldu. Bernardo'ya asist yapan Erling Haaland 76'da sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Rövanş haftaya

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan Çarşamba günü Almanya'da oynanacak. Münih, mucizevi bir geri dönüşe imza atmak zorunda.
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