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Manchester City başkentten galibiyetle ayrıldı

- İngiltere Premier Lig'de Fulham'a konuk olan Manchester City, rakibini 2-0 mağlup etti

30 Mart 2019 Cumartesi 17:40
Manchester City başkentten galibiyetle ayrıldı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 2-0 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattında yer alan Fulham'a konuk oldu.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, rakibini 5. dakikada Bernardo Silva ve 27. dakikada Sergio Agüero'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 90, Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ise 88 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 77'ye yükseltirken, Fulham 17 puanda kaldı.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:40
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