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Spor

Manchester City, Arsenal'ı ezdi geçti

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Arsenal'ı 5-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 16:49:00 -
Manchester City, Arsenal'ı ezdi geçti

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Arsenal'ı 5-0 mağlup etti.

Haftanın açılış karşılaşmasında, geçen sezonun şampiyonu Manchester City, Arsenal'ı ağırladı.

İlkay Gündoğan'ın 7 ve Torres'in 12. dakikadaki golleriyle iki farklı üstünlük yakalayan Manchester City, Arsenal'dan Xhaka'nın 35. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun tüm kontrolünü eline aldı.

Manchester City, 43. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Rodri ve 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Torres'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manchester City puanını 6'ya çıkarırken, Arsenal 3. maçında da puan alamadı.

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