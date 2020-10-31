Manchester City, 1930'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi
Manchester City, Sheffield United'ı deplasmanda 1-0 yenerek son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti. City, 1930 yılından sonra ilk kez rakibini üst üste 4 maçta mağlup etmiş oldu.
İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Bramall Lane Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 28. dakikada Kyle Walker kaydetti.
1930'dan sonra bir ilk
Tek golle sonuca ulaşan Manchester City, Mart 1930'dan bu yana ilk kez Sheffield United'ı üst üste 4 lig maçında mağlup etti.