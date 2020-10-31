  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester City, 1930'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi
Spor

Manchester City, 1930'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi

Manchester City, Sheffield United'ı deplasmanda 1-0 yenerek son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti. City, 1930 yılından sonra ilk kez rakibini üst üste 4 maçta mağlup etmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 18:03:00 -
Manchester City, 1930'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi

İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 28. dakikada Kyle Walker kaydetti.

1930'dan sonra bir ilk

Tek golle sonuca ulaşan Manchester City, Mart 1930'dan bu yana ilk kez Sheffield United'ı üst üste 4 lig maçında mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından ..
Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!
Siyaset

Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir’deki deprem sonrası siyasi şov kokan paylaşımıyla büyük infiale neden oldu. Binlerce tepkinin ..
Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”
Gündem

Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”

Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü mücadele tüm hızıyla sürerken Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikle..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay