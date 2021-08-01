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Gündem Manavgat'taki orman yangını şehidinin son görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Manavgat'taki orman yangını şehidinin son görüntüleri ortaya çıktı

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'dan bu yana Antalya'nın Manavgat ilçesinde söndürülmeye çalışılan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın son görüntülerini "Yeşil vatan sana minnettar” notuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 00:46:00 - 2021-08-01 00:48:03

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Manavgat’ın ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın son görüntülerini paylaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında içinde bulunduğu arazözde hayatını hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın yangınla mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, şehit Yaşar Cinbaş’ın görüntülerini ,“Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar” notuyla paylaştı.

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