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Yerel Manavgat’taki kazada yaralanan olmadı
Yerel

Manavgat’taki kazada yaralanan olmadı

Yeniakit Publisher
2023-08-17 11:42:00 -
Manavgat’taki kazada yaralanan olmadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Gencer’in kullandığı 07 GHP 48 plakalı otomobille, Umut Koç’un kullandığı 06 ACD 72 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazaya karışan araç sürücüleri ve araçta yolcu olarak bulunanlar önemli bir şeylerinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

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