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Gündem Manavgat’ta yangın paniği: Oteller bölgesi alevlerle sarsıldı!
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Manavgat’ta yangın paniği: Oteller bölgesi alevlerle sarsıldı!

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Manavgat’ta yangın paniği: Oteller bölgesi alevlerle sarsıldı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sazlık ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın bölgesinde bulunan 2 kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler tarafından yıkanan kaplumbağalar, daha sonra güvenli bir alana bırakıldı.

Manavgat Sorgun Mahallesi boğaz mendirek yolu üzerinde titreyen göl kenarında bulunan sazlık alandan başlayan yangın oteller bölgesinde korku dolu anların yaşamasına neden oldu.

Kuru Otlar ve sazlıkların rüzgarın da etkisiyle bir anda alev almasıyla başlayan ve hızla yayılan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan otel çalışanları müdahale etti.

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