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Spor 4. hafta maç programına Avrupa ayarı! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi netleşti
Spor

4. hafta maç programına Avrupa ayarı! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi netleşti

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4. hafta maç programına Avrupa ayarı! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi netleşti

Şampiyonlar Ligi takviminin belli olmasının ardından Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının programı netleşti. TFF, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının 4 Eylül Cuma, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç takviminin belli olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4. haftasındaki iki önemli karşılaşmanın programını açıkladı. Buna göre Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmalarının oynanacağı günler belli oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ CUMARTESİ

TFF'nin açıklamasına göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Başakşehir-Galatasaray karşılaşması ise 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİNE GÖRE BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaların programının UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü dikkate alınarak oluşturulduğunu belirtti. TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA tarafından ilan edilen UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakalarının günleri belirlenmiştir." denildi.

 

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Federasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını dikkate alarak yapılan planlamayı şöyle duyurdu:

"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan 1. hafta maçlarında temsilcimiz Galatasaray'ın Çarşamba günü müsabakası olması nedeniyle İstanbul Başakşehir FK müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Perşembe günü müsabakası olması nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacaktır."

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