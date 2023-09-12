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Yerel Manavgat'ta korkutan orman yangını! Ekipler sevk edildi
Yerel

Manavgat'ta korkutan orman yangını! Ekipler sevk edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-12 16:15:00 - 2023-09-12 16:27:03

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 10 arasöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

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