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Aktüel

Manavgat’ta Cuma namazı hazırlıkları tamamlandı

Manavgat Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda müftülüğün belirlediği alanlarda kılınacak olan Cuma namazı için dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:54:56 -
Manavgat’ta Cuma namazı hazırlıkları tamamlandı

Manavgat Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda müftülüğün belirlediği alanlarda kılınacak olan Cuma namazı için dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Manavgat Belediyesi ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde camilerde hazırlık yaparak okul bahçeleri, cami avluları ve kapalı Pazar yerlerini tazyikli suyla yıkamasının ardından, dezenfekte yapılan alanlara gülsuyu da sıktı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise yaptığı açıklamada korona virüs salgının uzun bir süredir bütün dünyayı etkilediğini belirterek, “Salgını önlemek için ibadet yerleri toplu olarak ibadete kapatıldı. Bu nedenle hem vatandaşlarımız toplu ibadetten mahrum kaldı. Devletimizin verdiği izin gereğince yarın Cuma namazı için sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cemaatle namaz kılınacak. İlçe müftülüğümüz namaz kılınacak olan cami avlularıyla birlikte, okul bahçeleri ve kapalı Pazar yerlerini açıkladı. Bizde vatandaşlarımızın gönül huzuru içerisinde ve tedirgin olmadan ibadetlerini yerine getirmeleri için bu alanları temizledik, dezenfekte ettik ve ibadete hazır hale getirdik. Allah herkesin ibadetini kabul etsin” dedi.

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