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Aktüel Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Karabük köyünde çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:15:52 -
Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karabük köyüne bağlı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, yangın söndürme helikopteri, 6 teknik eleman, 30 yangın işçisi ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında, bir hektar orman alanı zarar gördü.

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