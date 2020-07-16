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Seyahat

Man Adası nerede? Man Adası nereye bağlı? Man Adası’na nasıl gidilir?

Man Adası nereye bağlı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Man Adası" açıklamaları nedeni ile bir kez daha manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Peki Man Adası nerede? Man Adası’na nasıl gidilir? Man Adası hangi ülkeye bağlı? İşte Man Adası detayları.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:33:00 - 2020-07-16 14:38:37
Man Adası nerede? Man Adası nereye bağlı? Man Adası’na nasıl gidilir?

Man Adası, İrlanda Denizi’nde, İrlanda ile İngiltere arasında bulunan küçük bir ada, tahmini nüfusu 81 bindir. İngiltere’ye bağlı olan krallık 1765 yılında kurulmuştur. Man Adası iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Birleşik Krallık’a bağlıdır. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth aynı zamanda Man Adası’nın devlet başkanıdır. Kraliçenin adada kullanılan unvanı “Man’ın Efendisi”dir. Bu unvan her iki cinsiyet için de kullanılabilir. Bununla birlikte BK ve Hindistan kraliçesi Victoria, “Man’ın Hanımefendisi” unvanını kullanmayı yeğlemiştir. Adanın resmi olarak yönetimi devlet başkanı olan kraliçenin vekili konumundaki bir valiye (İngilizce: Lieutenant Governor) bağlıdır; fakat son zamanlarda bu merci, adanın yürütme organı olmaktan çıkmış ve daha çok seremoniler ile ilişkili devlet başkanı rolünü almıştır 

 

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