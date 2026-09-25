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Dünya Mamdani’den Netanyahu’ya tepki: Hiçbir yalan UCM kararını değiştiremez
Dünya

Mamdani’den Netanyahu’ya tepki: Hiçbir yalan UCM kararını değiştiremez

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Mamdani’den Netanyahu’ya tepki: Hiçbir yalan UCM kararını değiştiremez

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu’nun BM Genel Kurulundaki sözlerini Filistinlilere yönelik soykırımı meşrulaştırma girişimi olarak nitelendirdi. Mamdani, İsrail Başbakanı hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi kararının konuşmalarla ortadan kalkmayacağını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı açıklamalar, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin tepkisini çekti. Yerel basına konuşan Mamdani, Netanyahu’nun kendisine tanınan konuşma hakkını “asılsız yalanları tekrarlamak için” kullandığını söyledi.

Bu söylemlerin Filistinlilere yönelik soykırımı meşrulaştırmayı amaçladığını savunan Mamdani, Netanyahu hakkındaki uluslararası yargı sürecine işaret etti.

Mamdani, “Hiçbir yalan, onun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararının muhatabı olduğu gerçeğini değiştiremez.” dedi.

FİLİSTİNLİ AİLELERLE ZEYTİN FİDANI DİKTİ

Mamdani, Netanyahu’nun Genel Kurul konuşması sırasında X hesabından Gazze’den gelen Filistinli ailelerle buluşmasına ilişkin bir video da paylaştı.

Belediye başkanlığı konutu Gracie Mansion’da gerçekleşen buluşmanın görüntülerinde, Mamdani’nin Filistinli bir aileyle bahçedeki büyük bir saksıya zeytin fidanı dikmesi ve ardından birlikte akşam yemeği yemeleri yer aldı.

Mamdani paylaşımına, “Dün gece Gazze'den gelen Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion'da bir zeytin ağacı diktim. Barış geleceğimiz olsun.” notunu düştü.

FEDERAL MAKAMLARA KARARI UYGULAMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Netanyahu hakkındaki UCM kararı, Mamdani’nin daha önceki açıklamalarında da gündeme gelmişti. Temmuz ayında New York’taki şehir yetkililerinin kararı uygulamak için yasal yetkiye sahip olmadığını kabul eden Mamdani, ABD federal makamlarına harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

UCM, Kasım 2024’te Gazze Şeridi’nde işlendiği ileri sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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