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Gündem Deprem anına ilişkin görüntüler ürküttü: Binalar sanki bomba patlamış gibi sarsıldı
Gündem

Deprem anına ilişkin görüntüler ürküttü: Binalar sanki bomba patlamış gibi sarsıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10 ili sarsan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bakan Murat Kurum olumsuz bir durumun olmadığını açıklarken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Binaların altından yükselen ve adeta bir patlama hissi oluşturan şiddetli gürültü ile dikey sarsıntı büyük korku oluşturdu. Sarsıntı anına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde binanın altından bomba patlamasını andıran şiddetli bir ses duyulması ve alttan vuran büyük sarsıntı “Şükür korkulan olmadı. Allah korudu” dedirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bakan Murat Kurum olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Sarsıntı anına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde binanın altından bomba patlamasını andıran şiddetli bir ses duyulması ve alttan vuran sarsıntı paniğe neden oldu.  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıklarken, AFAD sarsıntının büyüklüğünü 5,4 olarak duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan ilk saha taramalarında herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.

DEPREM ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTTÜ

Sarsıntının ardından ortaya çıkan bir güvenlik kamerası görüntüsü ise yaşanan korkuyu gözler önüne serdi. Kaydedilen görüntülerde, deprem esnasında binanın altından adeta bir bomba patlamışçasına şiddetli bir gürültü yükseldiği duyuldu.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

O anlara ait dehşet anlarını sosyal medyada paylaşan bir vatandaş, sarsıntının alışılmışın dışındaki şiddetini ve yapısını şu sözlerle aktardı: "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Normalde deprem olduğunda evler beşik gibi sallanır ama bu sefer alttan vuruyordu, sanki evi kaldırıp indiriyordu. Rabbim hepimizi muhafaza etsin."

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