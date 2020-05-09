Mamak’ta sokak hayvanları için beslenme noktaları

Mamak Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında temizlik, hijyen ve sosyal destek çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. ”Evde Kal” çağrılarından sonra kafeterya, restoran ve benzeri yerlerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için muhtelif noktalara kedi, köpek maması, beslenme noktaları, uyarı pankartları ve temel besin maddeleri bırakan Mamak Belediyesi can dostlarına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler, Altınevler Mahallesi’nde hayvanseverlerle bir araya geldi. Hayvanseverlerin taleplerini dinleyen ekipler, istekleri doğrultusunda mahalleye sokak hayvanları için mama sehpası, besleme noktası ve uyarı levhaları bırakılarak pilot uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında tüm mahallelerde hayvanseverlerle bir araya gelinerek, talepleri dinlenecek.

Korona virüsün insanlar kadar hayvanlar için de yaşam koşullarını ağırlaştırdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sokak hayvanlarının için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyor, belirlenen yerlere onların temel besinlerini temin edebileceği beslenme noktaları bırakıyoruz. İlçemizdeki hiçbir canlıyı mağdur etmeyeceğiz” dedi.