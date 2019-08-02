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Mamak Belediyesi’nin 100 günlük karnesi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, görev süresinin ilk 100 gününde yapılan çalışmaları paylaştı.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:24
Mamak Belediyesi’nin 100 günlük karnesi

 Resul Ekrem Şahan  Ankara  

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Mamak Belediye Başkanı seçilen Murat Köse, görev süresinin ilk 100 gününde yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Murat Köse, “Amacımız; güzel Mamaklı hemşehrilerimize hizmet etmek ve onların hakkı olan tek 1 kuruşun dahi hesabını vermektir” dedi.

Yapılan hizmetlerin belirli periyotlarla vatandaşlara aktarılacağını ifade eden Köse, şöyle devam etti: “1994 yılında başlayan ‘halka hizmet Hakk’a hizmet’ anlayışı ile milletimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşımızın istek taleplerine dinlemek için ‘Açık Mikrofon Açık Kürsü’ uygulaması başlattık. Milletimizin istek ve taleplerini iletebileceği birçok kanal oluşturduk. 7/24 ulaşılabilir bir belediye olduk. Kurban Bayramı’nda sonra inşallah Gönül Sofrası Projemizi açacağız. Şu an kentsel tasarım çalışmaları devam ediyor.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:24
  1. Ankara
  2. Mamak Belediyesi
  3. Murat Köse

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