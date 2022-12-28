Mama sandalyesi nasıl seçilmeli? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Bebeklerin ek gıdaya geçmeleri ve oturma pozisyonu almaya başlamaları ile birlikte kullanılan mama sandalyeleri çok uzun yıllar beslenme saatlerinde hem annelere hem de bebeklere kolaylık sunuyor. Fakat mama sandalyesi seçiminde dikkat etmeniz gereken hususlar var.

Bebekler genellikle 6 aylık olduğunda kullanmaya başlayacağınız portatif mama sandalyesi modelinin özellikle emniyet kemerine dikkat etmelisiniz. Çoğu zaman tek elinizle kemeri takmanız gerekecek. Bu yüzden emniyet kemerinin kolaylıkla takılabilir yapıda olması önem taşıyor. Yükseklik ayarının olması dikkat edilmesi gereken bir diğer husus olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer yükseklik ayarı yoksa mama sandalyesi minderi üzerine ek bir minder de koyabilirsiniz. Ancak bebeğinizin boyu uzadıkça kullanım sıkıntısı yaşayabileceğinizi de unutmayın. Sandalyeden kendisinin ineceği dönemlerde yükseklik ayarını düşürmeniz de gerekebilir. Bu gibi durumlarda seçtiğiniz portatif mama sandalyesi ayarının da kolaylıkla yapılabildiği bir forma sahip olmalıdır.

Elbette ürün modelinin kolaylıkla temizlenebilir bir yapıda olması da önemli bir detay! Çünkü her beslenme saatinden sonra özellikle tabla bölümünü silerek temizlemeniz lazım. Bu yüzden yüzeyinin kaygan olması daha kolay temizlenmesine olanak tanıyor. Tercihinizi ahşap mama sandalyesi modellerinden yana da kullanabilirsiniz. Ahşap malzemeden üretilenler de kolay temizlenme özelliğini taşıyabiliyor.

kadinvesaglik.com'un haberine göre; kenar hatlarının ovalleştirilmiş olması bebeklerin güvenliği bakımından önem taşıyor. Elleri ile ulaşabilecekleri her bölümün mutlaka keskin hatlara ve sivri köşelere sahip olmaması lazım. Aksi takdirde istenmeyen yaralanmalar meydana gelebilir. Kolay katlanması ve kolay taşınması da olması gereken özellikler arasında yer alıyor. Bu arada uygun rakamlarda mama sandalyesi fiyatları görmek için internetten faydalanabilirsiniz.