Malum kesimin vicdanları yine sızlamayacak ama... Minik Asiye'den yürekleri dağlayan soru: Anne, yüzüm iyileşecek mi?

Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken başıboş bırakılan 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4), Antalya'da yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından uyandırıldı.

"Anne, yüzüm iyileşecek mi?"

Minik Asiye'nin doku nakli operasyonuna girmeden önce annesi Zübeyde Ateş'e "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorduğu, annesinin ise "Ömer Hocamız senin yüzünü iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın" diyerek moral verdiği öğrenildi.

"Hayati tehlikesi hala devam ediyor"

Ülkemizde ilk rahim ve yüz naklini gerçekleştiren aynı zamanda Asiye'nin operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'deki normal bir doku kaybı değil, ciddi bir yaralanma. Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik. Yoğun bakımdan uyandırıldıktan sonra nakledilen dokularının takibini yapacağız. İki hafta sonra gelişmeleri değerlendireceğiz ve yeniden doku nakline başlayacağız. Yüz felci riski bulunuyor, gerekirse müdahalede bulunacağız. Hayati tehlike riski tamamen ortadan kalktıktan sonra diğer işlemleri yapmaya başlayacağız. Yüz nakli gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ciddi bir travma geçirmiş. Elimizden geleni yapacağız. Tam iyileşme bir yılı bulabilir. Ailenin de morali iyi. Çocuğu zamanında kurtarmışlar" dedi.

İşinden kovulan babasına yeni iş bulundu

Asiye Ateş'in köpeklerin saldırısına uğradığı sitedeki işinden atılan apartman görevlisi baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep programı sırasında ziyaret ettiği Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işe başlatıldı. Dün SGK'ya başvurarak işe girişi yapılan Hüseyin Ateş, Asiye'nin tedavisi bitip Gaziantep'e dönünce fabrikada çalışmaya başlayacak.

Site yönetimi hakkında inceleme başlatıldı

Öte yandan SGK, Ateş'i işten çıkaran Nevşan Site Yönetimi hakkında inceleme başlattı. 2 SGK müfettişi evrakları inceledi.