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Ekonomi Malullük maaşı için yüzde kaç rapor gerekli?
Ekonomi

Malullük maaşı için yüzde kaç rapor gerekli?

¥ Soru: Benim sigorta başlangıcım 14.6.1996 tarihidir. Şu ana kadar toplamda 4126 gün SSK prim ödemem oldu. Yüzde 71 oranında engelli raporum var. Malulen emekli olabilir miyim? Selim B.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:32:00 -
Malullük maaşı için yüzde kaç rapor gerekli?

¥ Cevap: Sigortalı olduğu tarihte sağlıklı olmakla birlikte daha sonra malullük derecesinde engelli hale gelen ayrıca engellilik birden çoksa en yüksek olan engellilik derecesi yüzde 60 ve üzeri olan sigortalıya malullük maaşı bağlanıyor. Eğer tek engellilik varsa malulen emekli olmanız ihtimal dahilinde. Engellilik birden çoksa hastalıktan ileri geliyorsa malulen emekli olmanız pek mümkün görünmüyor. Ayrıca malulen emekli olmayı değil de daha cazip olan vergi indirim belgeli engelli emeklisi olmayı düşünmeniz daha mantıklı görünüyor. SSK’lı çalışırken vergi dairesine başvuru yaparsanız ve size birinci veya ikinci ya da üçüncü derece vergi indirim belgesi verilirse engelli SSK maaşı almaya hak kazanırsınız. Benim size tavsiyem vergi indirim belgesi alma başvurusu yapıp, belgeyi alınca vergi indirim belgesi SSK emeklisi olmanızdır.

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