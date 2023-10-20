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Yerel Maltepe'de polis aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu sürücüsü yakalandı
Yerel

Maltepe'de polis aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu sürücüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 06:48:00 -
Maltepe'de polis aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu sürücüsü yakalandı

Maltepe'de polislerin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu Ataşehir'de durdurulurken, sürücü gözaltına alındı.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan 34 GB 0044 plakalı hafriyat kamyonu, Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda polis aracına çarptı.

Yaşanan kaza sonucu 2 polis memuru ağır yaralanırken, sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kaçmaya devam etti.

Yaralanan polisler, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu, Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu İnönü Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta durduruldu.

Geçtiği ana cadde ve sokaklarda çok sayıda otomobile çarpan sürücü, gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hafriyat kamyonu sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

Alkollü sürücü rezaleti
Alkollü sürücü rezaleti

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Alkollü sürücü rezaleti

Alkollü sürücü dehşet saçtı
Alkollü sürücü dehşet saçtı

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Alkollü sürücü dehşeti
Alkollü sürücü dehşeti

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Alkollü sürücü dehşeti

Alkollü sürücü polis aracına çarptı
Alkollü sürücü polis aracına çarptı

Yerel

Alkollü sürücü polis aracına çarptı

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