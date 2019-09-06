Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.

Şahsın hedefine aldığı kişi ile beraber o sırada sokak üzerindeki bir markette bulunan 2 kişi de yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan hızla kaçtı.

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