Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var

Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.
06 Eylül 2019 Cuma 16:09
Şahsın hedefine aldığı kişi ile beraber o sırada sokak üzerindeki bir markette bulunan 2 kişi de yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan hızla kaçtı.
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