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Maltepe’de maskeli market soyguncusu enselendi

Maltepe’de maske takarak girdiği 3 marketi soyan silahlı şahıs enselendi.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:50
Maltepe’de maskeli market soyguncusu enselendi

Olaylar, 14 Ağustos ve 14 Eylül tarihleri arasında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi ve Penguen Sokak’taki marketlerde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre el yapımı maskeyle yüzünü, kapüşon ile başını kapatan silahlı gaspçı, kapanış saatlerinde marketlere girdi. Burada çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getiren gaspçı, kasalardan yaklaşık 6 bin lira alarak kayıplara karıştı. Soygun anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsın eşkalini belirledi. Yüzü ve başı kapalı olmasına rağmen gaspçının kimliğini tespit eden polis, cinsel saldırı suçu dahil 24 adet emniyette kaydı olan Uğur A.(29) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şahıs dün kıskıvrak yakalandı.

Şubede işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:50
  1. hırsızlık

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