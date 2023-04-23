Maltepe'de korkunç kaza! 3 araca çarpıp böyle takla attı
İstanbul Maltepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atarak yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; saat 23.10 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Erler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü S..Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters dönerek yola savruldu. Kaza sonrası bilincini kaybeden sürücüye olay yerinde müdahale edildi. Kazada sürücü yaralanırken park halinde bulunan 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olayın görgü tanıklarından olan Raşit Kandemir, "Biz aracın ters döndüğünü gördük. Sokak üzerinde giderken araçlara çarparak devrildi. Araçta tek bir kişi bulunuyordu. Ambulans ekiplerine teslim ettik" şeklinde konuştu.