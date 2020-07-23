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Maltepe'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:18:53 -
Maltepe'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, bir iş yerinden oto lastiği hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Orhangazi Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gelen maskeli hırsızlar kısa sürede 40 bin liralık araç lastiğini çalarak minibüsle olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayı anlatan iş yeri sahibi İsmail Öztürk, hırsızların dün minibüsle sabah 05.43'te geldiğini ifade ederek, ''Önce kapıyı patlatıyorlar. Daha sonra alarm çalmasına rağmen 3 veya 4 dakika içerisinde 40 bin TL tutarındaki oto lastiğini minibüse doldurarak kaçıyorlar. Biz de yakalanmaları için polise müracaatta bulunduk.'' dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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