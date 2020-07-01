  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Maltepe'de boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın, tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:38:59 -
Maltepe'de boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın, tedaviye alındı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de çocuklarını görmeye gittiği sırada boşandığı eşinin silahla yaraladığı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Fatma Yılmaz, boşandığı eşi Murat Y'nin Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'taki evinde kalan 2 çocuğunu icra yoluyla görmeye gitti.

Bir süre sonra Murat Y. ile Fatma Yılmaz arasında tartışma çıktı. Sokakta da devam eden tartışma sırasında Murat Y. silahla Fatma Yılmaz'a ateş ettikten sonra, olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Yılmaz, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin, Murat Y'yi arama çalışmaları sürüyor.


Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı