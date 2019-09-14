0553 313 94 23

Maltepe’de boşaltılan riskli binadan karot örnekleri alındı

Maltepe Belediyesi, dün saat 17.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:39
Maltepe’de boşaltılan riskli binadan karot örnekleri alındı

Maltepe Belediyesi, dün saat 17.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Mevlana Cami karşısında yer alan 6 katlı binada meydana gelen sarsıntı üzerine derhal harekete geçerek, binayı boşalttı ve vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. Belediye ekiplerince binadan karot örnekleri alındı.


Maltepe Belediyesi, dün kendisine gelen ihbarlar üzerine, saat 17.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi, İnciler Sokak, No:7’de sallanmaya başlayan 6 katlı binaya anında müdahale etti. Belediyeye bağlı imar ve şehircilik, yapı kontrol ve zabıta müdürlüğü müşterek biçimde olay yerine gelerek, gerekli işlemleri gerçekleştirdi, binanın boşaltılmasını ve vatandaşların güvenli biçimde tahliyelerini sağladı.



Karot örnekleri alındı


Maltepe Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"15081 ada, 234 parselde bulunan ve 1989 yılında yapılan bina 2 dükkân, 10 daire olmak üzere toplamda 12 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Dün vatandaşlardan ‘gürültü geliyor’ yönündeki şikâyetlerden sonra, İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol ve Zabıta müdürlüklerimiz müşterek biçimde anında olay yerine intikal etmiştir.İlk tespitlerde binada bazı camları çatladığı ve altta bulunan dükkan kapısının kilitlenmediği görülünce, teknik anlamda binada farklı bir oturmanın olduğu, binanın hareket ettiği öngörülerek,ikamet eden vatandaşlar tahliye edilmiştir. Akabinde, hiç vakit kaybedilmeden bu sabah karot örnekleri alınmıştır. Çıkan raporlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyemiz tarafından onaylandıktan sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecektir.”


Boşaltılan riskli bina, drone ile havadan görüntülendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    2. FETÖ'nün kritik ismi yeniden gözaltına..
    3. NUN Okulları iki takımıyla..
    4. Tarihi Osmanlı konağı kadın ve..
    5. Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını..
    6. Sakarya’da çıkan yangında bir ev ve..
    7. Büyükşehirde Sağlık Turizmi..
    8. Dünya Güreş Şampiyonası
    9. Başkan Tanış’tan mahalle ziyaretleri
    10. Başkan Cabbar: “Ekmeğe saygı bizim..
    11. Milas’ta orman yangını
    12. Göğüs kabartan Yeni Türkiye..
    13. Karatede Malatya adına büyük başarı
    14. ’Emine Bulut’lar ölmesin’ diye ilk..
    15. Didim Cemevi’nden aşure hayrı
    16. Malatyalı hakemlerden sezon açılışı
    17. Koşarak yola çıkan lise öğrencisi..
    18. Kapanla durdurulan hırsızlık..
    19. Erciyes’e mevsimin ilk karı yağdı
    20. Eş durumu tayini nasıl yapılır? MEB..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...