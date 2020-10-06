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Eğitim Maltepe Üniversitesi uzaktan eğitim sistemine damgasını vurdu
Eğitim

Maltepe Üniversitesi uzaktan eğitim sistemine damgasını vurdu

Maltepe Üniversitesi’nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı online törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:38:00 -
Maltepe Üniversitesi uzaktan eğitim sistemine damgasını vurdu

Açılış töreni web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre geçen dönem uzaktan eğitimde vakıf üniversiteleri arasında lider olan Maltepe Üniversitesi, yeni öğretim yılına damgasını bu kez zenginleştirdiği ekran formatıyla vurmaya hazırlanıyor.

İçeriğe de önem veriyoruz

Pandemi nedeniyle zorunlu olarak uygulanan uzaktan eğitimi Türkiye’de hak ettiği noktaya getirmek için kolları sıvadıklarını belirten Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, uzaktan eğitimin bir ekosistem olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de hem altyapı hizmetleri hem içerik geliştirmede uzaktan eğitimin bütün gereklerini yerine getirmek üzere çalışmalara başladıklarını” belirtti. Prof. Karasar, şöyle devam etti: “Maltepe Üniversitesi olarak altyapının dışında özellikle içerik geliştirmeye de çok önem veriyoruz. Çünkü bu ekosistemin içinde öğretim elemanı, öğrenci, çevresel faktörler, sektör var. Bunların tümü aslında içeriğe etkide bulunuyor. İçeriği görüntüyle birlikte geliştirme konusunda büyük adımlar attık.”

“Gücümüzü bilgiden aldık”

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde uzaktan eğitimle ilgili attıkları adımları şöyle anlattı: “Her anlamda proaktif olduk, öngörülü davrandık, YÖK’ün de sıklıkla kullandığı bir deyimle, ‘çevik’ olduk. İnsanın en temel varlık koşullarından biri önceden görme ve belirsizliklerle olabildiğince güçlü bir şekilde mücadele etmek değil midir? Biz bu mücadeleyi bilgiye, özellikle teknolojik bilgiye dayalı olarak yaptık. Gücümüzü bilgiden aldık. Yaz ayları boyunca alınan önlemleri öğrencilerimizle, öğretim elemanlarımızla, öğrencilerimizin aileleriyle, idari çalışanlarımızla sürekli olarak paylaştık.”

 

“Kendimizle yarışıyoruz”

Maltepe Üniversitesi’nde çevrimiçi derslerin oranının yaklaşık yüzde 75 olduğunu, bir anlamda kendileriyle yarıştıklarını dile getiren Çotuksöken, “Bu yıl hedeflerimizi daha da büyüttük; çok daha özenliyiz, dikkatliyiz. Her öğrencimize, her öğretim elemanımıza yetkinliklerini artırmaları için yeni yeni olanaklar sağlıyoruz; daha iyi olmaya, daha iyi olduğumuzu kendimize ve karşılaştıklarımıza göstermeye çalışıyoruz. Temel ilkemiz aslında şu: İyi yapmak, iyiyi yapmak; hangi düzeyde olursa olsun, tüm öğrencilerimizin eğitim alma hakkını nitelikli bir şekilde sadece korumak değil, aynı zamanda geliştirmek amacındayız” dedi.

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