Maltepe sular saat kaçta gelecek 26 Mayıs | İSKİ su kesinti saatleri:
İstanbul su kesinti saatleri | 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelir?
26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde olanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Maltepe sular saat kaçta gelecek 26 Mayıs| İSKİ su kesinti saatleri:
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 11:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.