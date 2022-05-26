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Yaşam Maltepe sular saat kaçta gelecek 26 Mayıs | İSKİ su kesinti saatleri:
Yaşam

Maltepe sular saat kaçta gelecek 26 Mayıs | İSKİ su kesinti saatleri:

İstanbul su kesinti saatleri | 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-05-26 11:20:00 -
Maltepe sular saat kaçta gelecek 26 Mayıs | İSKİ su kesinti saatleri:

26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde olanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Maltepe sular saat kaçta gelecek 26 Mayıs| İSKİ su kesinti saatleri:

İlçe        :              Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler      :              Kavaklı Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.05.2022 09:54

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler      :              Namık Kemal Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.05.2022 09:38

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler      :              Göktürk Merkez Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.05.2022 09:55

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              Cevizli Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.05.2022 11:11

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Hamidiye Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.05.2022 09:40

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              Zübeyde Hanım Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.05.2022 10:11

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Gümüşyaka Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.05.2022 10:39

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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