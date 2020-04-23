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Malta'dan Kars'a getirilen iki vatandaşa doğum günü sürprizi

2020-04-23 11:29:35 -
Malta'dan Kars'a getirilen iki vatandaşa doğum günü sürprizi

KARS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Malta'dan getirilen ve Kars'ta karantinada tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'nda karantina dönemi sürüyor.

Gençlik Merkezi görevlileri, yurtta gözlem altında tutulan Osman Gülen ile Tuğberk Haval'a doğum günü sürprizi yaptı.

Hazırladıkları pasta ile yurtta kaldıkları odaya giren görevliler, Gülen ve Haval'ın doğum gününü kutladı.

Pastadaki mumları söndüren Haval ve Gülen, görevlilere teşekkür etti.

Gülen, sürprize çok şaşırdığını ifade ederek, çok mutlu olduğunu ve duygulandığını dile getirdi.

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