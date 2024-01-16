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Teknoloji Maliyeti 2,6 milyon dolar! İşte şirketlerin yeni baş belası
Teknoloji

Maliyeti 2,6 milyon dolar! İşte şirketlerin yeni baş belası

Yeniakit Publisher
2024-01-16 12:37:00 -
Maliyeti 2,6 milyon dolar! İşte şirketlerin yeni baş belası

2023 yılında kuruluşların yarısından fazlası, verilere erişimlerini engelleyen bir siber saldırı yaşadı. Sektörel çalışmada çarpıcı veriler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar:

BT karar vericisi ve 500 BT güvenlik karar vericisinin katıldığı 2023 Dell Technologies Küresel Veri Koruma Endeksi anketine göre, kuruluşların yarısından fazlası (yüzde 54) geçtiğimiz yıl verilere erişimlerini engelleyen bir siber saldırı veya olay yaşadı. Anket katılımcıları BT kesintilerinin olağan olduğunu bildirmekle birlikte, büyük çoğunluğu (yüzde 90) kuruluşlarının 2023 yılında belli bir seviyede BT kesintisi ile karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Ortalama 2,61 milyon ABD dolarına mal oldu

Etkileri açısından bakıldığında ise katılımcılar, veri kaybına neden olan kesintilerin 2023 yılında ortalama 2,61 milyon ABD dolarına mal olduğunu, ortalama 26 saatlik planlanmamış kesinti süresine yol açtığını ve ortalama 2,45 TB veri kaybıyla sonuçlandığını belirtiyor. Siber saldırılar ve ilgili olaylara ilişkin maliyetler de iki katına çıkarak 2022 yılında 660 bin ABD dolarından 2023'te 1,41 milyon ABD dolarına yükseldi.

Sigorta oranı yüzde 93

Fidye yazılımı saldırıları konusunda verilen yanıtlarsa yapılan bir ihlalin sonuçlarına ilişkin aşırı bir güvene işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 74'ü, kuruluşlarının bir saldırıya maruz kalması durumunda fidyenin ödenmesiyle tüm verilerini geri alabileceklerini, yüzde 66'sı ise fidyeyi ödedikten sonra bir daha saldırıya uğramayacaklarını düşünüyor. Katılımcıların çoğu (yüzde 93), kuruluşlarında fidye yazılımına karşı sigorta yaptırdıklarını ifade ederken, saldırıya maruz kalanların yalnızca yüzde 28'i ilgili poliçe aracılığıyla kuruluşlarının tam olarak geri ödeme aldığını belirtiyor.

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