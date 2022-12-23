Mali’ye "Bayraktar TB2 SİHA" teslimatı

Baykar tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ve 27 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA, Mali’ye tedarik edildi. Teslim edilen SİHA’lar, Savunma Bakanı Albay Sadio Camara’nın 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Mali’de bulunan Mopti hava üssünü ziyareti sırasında görüntülendi. Ziyaret kapsamında Bakan Sadio Camara ve beraberindeki heyetin huzurunda keşif uçuşları gerçekleştirildi.

Arnavutluk’a Bayraktar TB2 SİHA ihracatı!

Baykar Savunma, Arnavutluk ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı için ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme ile birlikte Bayraktar TB2’nin, 27’nci ülkeye ihracatı gerçekleştirildi. Sözleşme 3 adet TB2 teslimatını ve 30 kişilik personel eğitimi içeriyor.

Konuyla ilgili olarak Baykar CEO’su Haluk Bayraktar tarafından yapılan paylaşımda, "Asırlar boyu birlikte yürüdüğümüz, tarihi, kültürel ve insani olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşmayla Bayraktar TB2 SİHA’larımız için ihracat sözleşmesi imzaladığımız ülke sayısı 27 oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun…" ifadelerine yer verdi.

Baykar’dan 27 ülkeye SİHA 5 ülkeye TİHA ihracatı

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75’ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi.

Ayrıca, Baykar’ın 2022’de imzaladığı sözleşmelerin %98’ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Baykar, 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA’lar için 27 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladı.

DefenceTürk