  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Mali’ye "Bayraktar TB2 SİHA" teslimatı
Teknoloji

Mali’ye "Bayraktar TB2 SİHA" teslimatı

Baykar firması tarafından geliştirilen "Bayraktar TB2 SİHA", Mali’ye teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 21:18:00 - 2022-12-23 21:18:54

Baykar tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ve 27 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA, Mali’ye tedarik edildi. Teslim edilen SİHA’lar, Savunma Bakanı Albay Sadio Camara’nın 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Mali’de bulunan Mopti hava üssünü ziyareti sırasında görüntülendi. Ziyaret kapsamında Bakan Sadio Camara ve beraberindeki heyetin huzurunda keşif uçuşları gerçekleştirildi.

Arnavutluk’a Bayraktar TB2 SİHA ihracatı!

Baykar Savunma, Arnavutluk ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı için ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme ile birlikte Bayraktar TB2’nin, 27’nci ülkeye ihracatı gerçekleştirildi. Sözleşme 3 adet TB2 teslimatını ve 30 kişilik personel eğitimi içeriyor.

Konuyla ilgili olarak Baykar CEO’su Haluk Bayraktar tarafından yapılan paylaşımda, "Asırlar boyu birlikte yürüdüğümüz, tarihi, kültürel ve insani olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşmayla Bayraktar TB2 SİHA’larımız için ihracat sözleşmesi imzaladığımız ülke sayısı 27 oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun…" ifadelerine yer verdi.

Baykar’dan 27 ülkeye SİHA 5 ülkeye TİHA ihracatı

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75’ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi.

Ayrıca, Baykar’ın 2022’de imzaladığı sözleşmelerin %98’ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Baykar, 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA’lar için 27 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladı.

DefenceTürk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23