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Ekonomi Maliye Bakanı Şimşek yeni uygulamayı açıkladı! Bahşişe ve motokurye gelirlerine vergi mi geliyor?
Ekonomi

Maliye Bakanı Şimşek yeni uygulamayı açıkladı! Bahşişe ve motokurye gelirlerine vergi mi geliyor?

Yeniakit Publisher
2024-06-22 15:47:00 - 2024-06-22 15:50:44
Maliye Bakanı Şimşek yeni uygulamayı açıkladı! Bahşişe ve motokurye gelirlerine vergi mi geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından motokurye ve garson bahşişlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilere KDV’ye tabi olmayacak.”

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