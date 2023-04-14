Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TOGG'u kullanırken sanki uzaydan gelmişim gibi bana bakıyorlardı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti'den milletvekili adayı olduğu Mersin'e seçim çalışmalarına katılmak üzere Adana'ya gitti. Nebati, Adana Havalimanı'nda kendisini bekleyen 06 HMB 89 plakalı TOGG’a geçti.

TOGG’la gittiği iftar yemeğinde partilerle buluşan Bakan Nebati, TOGG’u ilk kullananlardan olmanın nasıl bir duygu olduğu sorusuna şu cevabı verdi:

“Müthiş bir duygu ya. Çok havalı. Sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bakıyordu. Bir de Porsche kullanan vardı. İstanbul’da camı indirdim, Porsche kullanana döndüm. 'Senin araban mı havalı benim arabam mı havalı' dedim. Şöyle döndü baktı; ‘Bakan Bey galiba sizin arabanız ‘dedi. Gerçek bir olay bu.”



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