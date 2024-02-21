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Ekonomi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş devlet okulları hamlesi! O ülke ile 55 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
Ekonomi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş devlet okulları hamlesi! O ülke ile 55 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 13:30:00 -
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş devlet okulları hamlesi! O ülke ile 55 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), Türkiye ile 55 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

SFD'nin açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, SFD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al-Khateeb ve SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad'ın katılımıyla anlaşmaya yönelik imza töreni gerçekleştirildi.

Söz konusu kredinin "Devlet Okullarında Depreme Bağlı Riskin Azaltılması Projesi" kapsamında kullanılması hedefleniyor.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda imzalanan anlaşma kapsamında alınacak kredi ile yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip 5 devlet okulu rehabilite edilecek.

Proje kapsamında belirlenen okulların, deprem sebebiyle oluşabilecek hasarlardan korunması hedefleniyor. Bu bağlamda, gerekli donanımın ve kaynakların okullara tahsis edilmesi, eğitim kalitesi ve verimliliklerinin sürekliliğinin devam etmesi sağlanacak.

SFD finansmanlığında yürütülen proje, Fon'un Türkiye ile olağan işbirliğini ilerletmesinde de yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor.
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Proje, öğrencilere kaliteli bir eğitim sağlamayı ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje aynı zamanda, "Kaliteli Eğitim" maddesi de dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesini de destekliyor.

Türkiye'deki eğitim sektörünü destekleme ve ülkenin dünya standartlarında bir eğitim sunma hedefini güçlendirmeyi amaçlayan SDF, son 40 yılda Türkiye'de enerji, sağlık, tarım ve eğitim gibi alanlarda değeri 300 milyon doların üzerinde olan 9 kalkınma projesi ve programını finanse etti.

 

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