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Mali'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 20 ölü, 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 03:26:24 -
Mali'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 20 ölü, 10 yaralı

DAKAR (AA) - Mali'nin güneyinde, başkent Bamako ile Gine Cumhuriyeti'ni bağlayan yolda yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Solabougouda ve Narena arasındaki otoyolda yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı.

Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı, yaralılar Bamako'ya sevk edildi.

Kazanın kamyonun vites aksamındaki teknik bir arızadan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Mali'de kara yolları ağının bakımsızlığı nedeniyle her yıl çok sayıda kaza meydana geliyor.

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