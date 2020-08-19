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Dünya Mali'de yaşanan darbeye ilişkin ABD'den açıklama
Dünya

Mali'de yaşanan darbeye ilişkin ABD'den açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mali'de yaşanan darbeye ilişkin açıklamada bulundu. Pompeo yaptığı açıklamada "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:41:00 -
Mali'de yaşanan darbeye ilişkin ABD'den açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mali'de dün Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın zorla istifa ettirildiği darbeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Pompeo yaptığı açıklamada "ABD, herhangi bir yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı gibi Mali'de 18 Ağustos'taki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." ifadelerini kullandı.

Alıkonulan hükümet yetkilileri ve ailelerinin özgürlükleri ve güvenliklerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Pompeo "ABD, tüm siyasi ve askeri aktörleri anayasal hükümetin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaya davet ediyor" dedi.

Pompeo, ayrıca Mali‘deki tüm paydaşları da "barışçıl bir diyalog sürecinde yer almaya" çağırdı.

Ne olmuştu?

Mali'de Kati'deki bir askeri üste dün sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve üsten çıkan askeri araçlar, başkent Bamako'ya ilerlemişti. Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı alıkoyan askerler, hükümetin istifasını istemişti.

Darbeci askerler, Keita'nın yanı sıra Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'yi alıkoymuştu. Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı.

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