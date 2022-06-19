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Dünya Mali'de terör saldırısı! 20 sivil öldü
Dünya

Mali'de terör saldırısı! 20 sivil öldü

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 22:47:00 -
Mali'de terör saldırısı! 20 sivil öldü

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Gao kentine 80 kilometre mesafedeki Imenas köyüne terörist saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda en az 20 sivil hayatını kaybetti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DAEŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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