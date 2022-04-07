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Dünya Mali'de paralı asker katliamı!
Dünya

Mali'de paralı asker katliamı!

Mali ordusu ve Rus Wagner paralı askerlerinin birlikte katlettikleri yüzlerce sivil için soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 09:15:00 -
Mali'de paralı asker katliamı!

Mali ordusu ve Rus Wagner paralı askerlerinin birlikte katlettikleri yüzlerce sivil için soruşturma başlatıldı.

Askeri Savcılık, Mopti bölgesindeki Moura köyüne 23-31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda yüzlerce sivilin "terörist" oldukları iddiasıyla katledildiklerini açıkladı.

Savcılığın bölgeye inceleme heyeti göndereceği ve soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerini en az 300 sivili katlettiklerini açıklamıştı. (İLKHA)

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