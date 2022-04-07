Mali'de paralı asker katliamı!
Mali ordusu ve Rus Wagner paralı askerlerinin birlikte katlettikleri yüzlerce sivil için soruşturma başlatıldı.
Mali ordusu ve Rus Wagner paralı askerlerinin birlikte katlettikleri yüzlerce sivil için soruşturma başlatıldı.
Askeri Savcılık, Mopti bölgesindeki Moura köyüne 23-31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda yüzlerce sivilin "terörist" oldukları iddiasıyla katledildiklerini açıkladı.
Savcılığın bölgeye inceleme heyeti göndereceği ve soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerini en az 300 sivili katlettiklerini açıklamıştı. (İLKHA)