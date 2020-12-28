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Dünya Mali’de Fransız askerlere bombalı saldırı
Dünya

Mali’de Fransız askerlere bombalı saldırı

Mali’de görev yapan 3 Fransız askeri, düzenlenen bombalı saldırıda üldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:47:00 -
Mali’de Fransız askerlere bombalı saldırı

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mali’nin Hombori bölgesinde bir operasyonda yer alan askerlerin zırhlı aracının el yapımı bombanın hedefi olduğu belirtildi.

Bombanın patlaması sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği kaydedildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da olayın sabah meydana geldiği aktarıldı.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

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