Mali’de eş zamanlı saldırı alarmı: Başkentte ve askeri noktalarda çatışma
Mali ordusu, ‘terörist grupların’ başkent Bamako başta olmak üzere ülkenin stratejik askeri noktalarına eş zamanlı saldırılar düzenlediğini duyurdu. Ana havalimanı ve ana askeri kampların çevresinde patlama ve yoğun silah sesleri yükselirken, çatışmaların devam ettiği bildirildi.
Mali ordusu, başkent ve ülkenin farklı bölgelerinde hedef alınan askeri noktalar nedeniyle alarm durumuna geçti.
ASKERİ NOKTALAR HEDEFTE
Yerel basındaki haberlere göre başkent Bamako’daki ülkenin ana havalimanı yakınlarında da silah sesleri duyuldu.
Görgü tanıkları ve sahadaki gazetecilere göre, Mali’nin ana askeri kampı yakınları ve ülkenin çeşitli noktalarından patlama ile yoğun silah sesleri geldi.