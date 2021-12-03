  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mali’de Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı
Dünya

Mali’de Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı

Mali’de Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda 1 BM personeli hayatını kaybederken, 1 personel yaralandı. Saldırıda 1 BM personelinin hayatını kaybettiği, 1 personelin ise yaralandığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden ve yaralanan personelin uyrukları hakkında bilgi verilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:51:00 -
Mali’de Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı

Mali'de BM konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kidal kentinden Gao kentine giden MINUSMA'ya ait konvoya Bourem kasabasının yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıda 1 BM personelinin hayatını kaybettiği, 1 personelin ise yaralandığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden ve yaralanan personelin uyrukları hakkında bilgi verilmedi.

BM misyonu MINUSMA’da bölgede şiddeti kontrol altına almak için yaklaşık 13 bin asker görev yapıyor. 2013’ten bu yana düzenlenen saldırılarda MINUSMA'YA bağlı 250’den fazla kişi hayatını kaybetti. MINUSMA, dünyadaki en tehlikeli BM misyonu olarak biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay