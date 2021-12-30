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Dünya Mali'de askeri birliğe bombalı saldırı!
Dünya

Mali'de askeri birliğe bombalı saldırı!

Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 23:05:00 -
Mali'de askeri birliğe bombalı saldırı!

Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatısında Nara kasabasının Guire mevkisindeki askeri birliğe el yapımı bomba ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 8 asker hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

En az 31 saldırganın öldürüldüğü saldırı sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırganların mensubiyetine ilişkin açıklama yapılmadı.

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