Mali'de askeri birliğe bombalı saldırı!
Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatısında Nara kasabasının Guire mevkisindeki askeri birliğe el yapımı bomba ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 8 asker hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.
En az 31 saldırganın öldürüldüğü saldırı sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırganların mensubiyetine ilişkin açıklama yapılmadı.