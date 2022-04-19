Mali, Rusya'dan gönderilen 2 savaş helikopterini teslim aldı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele alanındaki askeri iş birliği kapsamında Rusya'dan alınan askeri malzemenin ikinci kısmının, Uluslararası Modibo Keita Havalimanı'nda Malili yetkililerce teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, ekipmanın 2 savaş helikopteri ve radar cihazından oluştuğu kaydedildi.

MI-35P tipi Rus yapımı iki helikopter, radar cihazı, savaş silahları ve mühimmattan oluşan ilk parti de mart sonunda teslim edilmişti.

Mali, Rusya'dan Ekim 2021'de de MI-171 tipi 4 helikopter ile silah ve mühimmat teslim almıştı.

Mali ile Rusya iş birliği

Eski Fransız sömürgesi olan Mali ile Fransa'nın arası, Eylül 2021'de Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddiaları sonrası açılmıştı.

Fransa, 2013'ten bu yana çeşitli askeri operasyonlar yürüttüğü Mali topraklarında Rus paralı askerlerinin varlığına şiddetle karşı çıksa da Mali yönetimi "istediği ülkeyle askeri iş birliği" yapabileceğini açıklamıştı.

Bamako yönetimi, Wagner askerlerinin ülkeye geldiği ya da geleceği konusunda net bir açıklamada bulunmasa da uluslararası toplum, Wagner paralı askerlerinin bir süredir sahada olduğuna inanıyor.

Fransa, Bamako yönetiminin Wagner iddialarını yalanlamaması üzerine, 2013'ten bu yana bölgede sürdürdüğü Barkhane operasyonuna kademeli şekilde son vereceğini duyurmuş ve ülkedeki ana askeri üsleri boşaltmıştı.

Askeri iş birliği alanında en önemli partneri olan Fransa ile yaşanan kriz sonucu Mali, Rusya ile yeni bir dizi askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.