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Mali müşavirlere yeşil pasaport için kanun teklifi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:42
Mali müşavirlere yeşil pasaport için kanun teklifi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Teklif yasalaşırsa mali müşavirler ve eşlerine yeşil pasaport verilecek.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile MHP Konya Milletvekili Esin Kara’nın ortaklaşa hazırladığı kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifinde, mali müşavirlerin tahsil edemedikleri gelirlerinin Katma Değer Vergisini (KDV) ödemek zorunda kaldığını belirtilerek, KDV’ye 1/9 tevkifat oranı getirilmesi, beyannamenin verilmesine 5 gün kala ile beyannamenin verilme günü arasındaki zamanda meslek mensubunun doğum yapması, ağır hastalık ameliyat ya da kendisinin veya 1.dereceden akrabasının vefatı durumlarında beyanname verme süresinin 5 gün, ödeme süresinin ise beyanı takip eden 2.gün olmasını talep edildi.



- Yeşil pasaport hakkı tanınması -


9 maddeden oluşan kanun teklifinde mali müşavirler ve eşlerine yeşil pasaport verilmesi istenerek, “Ticaretin sınırının olmadığı ekonomik süreçte meslek mensuplarının yabancı meslektaşları ile rekabet edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı tanınması önemlidir. 5682 sayılı yasanın 14.maddenin A fıkrasına yapılacak bir ek madde bu sorunu çözecektir” denildi.


Geçici verginin kaldırılması, beyan ve ödemede daha uygun bir süre verilmesi, yeni işyeri açacak meslek mensuplarına KOSGEB desteğinin de yer aldığı kanun gerekçesinde, “1999 yılında geçici vergi sistemimize dahil olmuştur. Ancak Şubat ayında verilen 4.Geçici Vergi ile ardından Martta verilen Gelir Vergisi, Nisan Ayında verilen Kurumlar Vergisi ile Meslek Mensupları beş ay süren bir iş yükünün altında ezilmektedir. 4.Geçiçi Verginin kaldırılması bu sorunu çözecektir. Yine mesleğe giriş aşamasına kadar birçok mali yükün altında kalan yeni meslek mensuplarına büro açımı sırasında KOSGEB’le verilecek destekle yeni meslek mensupları rahatlatılacaktır. 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun meslek mensuplarına bir tatil imkanı sunmamıştır. Beyannameler yine aynı ay içerinde verilmekte sadece 1 ya da 2 gün beyan süresi uzamaktadır. Bu bir tatil değildir. Meslek mensuplarına beyan ve ödemede daha uygun bir sürenin tayin edilmesi meslek mensuplarının moral ve motivasyonunu yükseltecek, iş verimini arttırılacaktır. 3568 Sayılı kanunagöre, faaliyet gösteren meslek mensubu iş ve ticaret mahkemelerinin görev olanına giren uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapabilmesi en tabi haklarıdır.Bu sayede hukuki işlemlerde her koşulda tasarruf sağlanacaktır” denildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:42
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