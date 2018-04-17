Mali heyeti TBMM'de!

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Mali-Türkiye Parlamentolarası Dostluk Grubu Başkanı Mahamadou Lamine Dijgune başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Ziyaretin iki ülke arasındaki ortak dostluğun daha da ileriye gitmesine aracı olması temennisinde bulunan Ünüvar, Türkiye'nin 2010 yılında Mali'de, Mali'nin de 2014'te Türkiye'de büyükelçilik açmasından sonra iki ülke ilişkilerinin daha da iyiye gittiğini söyledi.

Necdet Ünüvar, iki ülke arasında 2 Mart 2018'te, sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliğine dair anlaşma imzalandığını anımsattı.

TBMM'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde bombalandığını hatırlatan Ünüvar, "Mali'de, FETÖ ile ilişkili 2002'de kurulan 5 okul vardı. Ama sevinçle söylemek isterim ki 12 Ağustos 2017'de Türkiye Maarif Vakfı ile yapılan anlaşma sonucu FETÖ ile iltisaklı okullar kapatıldı ve Maarif Vakfı'na devredildi." ifadesini kullandı.

Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mart 2018 tarihinde yaptığı Mali ziyaretinde de bu konunun gündeme geldiğini, Erdoğan'ın, FETÖ ile ilişkili okulların kapatılmasından dolayı Mali tarafına teşekkür ettiğini söyledi.

Ünüvar, Mali'nin, FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteklerinin devamını beklediklerini söyledi.

Mali-Türkiye Parlamentolarası Dostluk Grubu Başkanı Dijgune de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insan hayatında sağlığın önemine dikkati çekti.

Dijgune, görüşmenin kendileri açısından önemli olduğunu, ülkesinde büyük sağlık sorunları bulunduğunu, Türkiye'nin sağlık konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini vurguladı.