Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Malezya'yı Türk silah sanayisi koruyor

Türkiye’nin savunma sanayisindeki en büyük ihracat sözleşmelerinden biri olan Malezya’ya yönelik 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi’ni başarıyla yürüten FNSS Savunma Sistemleri AŞ (FNSS), ülkedeki varlığını yeni araçlarla sürdürmeyi amaçlıyor.

17 Nisan 2018 Salı 14:16
Malezya'yı Türk silah sanayisi koruyor

FNSS ile Malezyalı iş ortağı DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) arasında 2011’de imzalanarak yürürlüğe giren 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç (AV-8 TZA) Projesi başarıyla sürüyor. Proje kapsamında Malezya Kara Kuvvetlerine teslim edilen araç sayısı 118’e ulaştı. FNSS’nin PARS 8x8 aracının temel alındığı proje, 559 milyon dolarlık bütçesiyle Türkiye’nin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmelerinden birini oluşturuyor.

ANKALAR YOLDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), insansız hava aracı ANKA’nın Malezya’ya ihracatına yönelik önemli bir adım daha attı. Malezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 16’ncısı düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA 2018) Fuarı,  Kuala Lumpur’da başladı. Bölge ülkeleriyle bir süredir ihracat odaklı mekik diplomasisi yürüten ve fuara güçlü katılım gösteren TAI, başta ANKA olmak üzere, T129 ATAK Helikopteri, T625 Helikopteri, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak gibi platform ve projelerini tanıtıyor. Fuarda TAI’yi Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Altıntaş, Burhanettin Aktı, İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen temsil ediyor.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki en büyük ihracat sözleşmelerinden biri olan Malezya’ya yönelik 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi’ni başarıyla yürüten FNSS Savunma Sistemleri AŞ (FNSS), ülkedeki varlığını yeni araçlarla sürdürmeyi amaçlıyor. FNSS ile Malezyalı iş ortağı DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) arasında 2011’de imzalanarak yürürlüğe giren 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç (AV-8 TZA) Projesi başarıyla sürüyor. Proje kapsamında Malezya Kara Kuvvetlerine teslim edilen araç sayısı 118’e ulaştı. FNSS’nin PARS 8x8 aracının temel alındığı proje, 559 milyon dolarlık bütçesiyle Türkiye’nin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmelerinden birini oluşturuyor.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:16
  1. ANKALAR YOLDA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    1. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    2. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    3. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    4. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    5. Hakkari'de park halindeki araç..
    6. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    7. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    8. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    9. Borsa günü düşüşle bitirdi
    10. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    11. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    12. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    13. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    14. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    15. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    16. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    17. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    18. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
    19. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
    20. Malatya "Kartal" avına çıkacak
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...