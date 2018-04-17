Malezya'yı Türk silah sanayisi koruyor

FNSS ile Malezyalı iş ortağı DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) arasında 2011’de imzalanarak yürürlüğe giren 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç (AV-8 TZA) Projesi başarıyla sürüyor. Proje kapsamında Malezya Kara Kuvvetlerine teslim edilen araç sayısı 118’e ulaştı. FNSS’nin PARS 8x8 aracının temel alındığı proje, 559 milyon dolarlık bütçesiyle Türkiye’nin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmelerinden birini oluşturuyor.

ANKALAR YOLDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), insansız hava aracı ANKA’nın Malezya’ya ihracatına yönelik önemli bir adım daha attı. Malezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 16’ncısı düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA 2018) Fuarı, Kuala Lumpur’da başladı. Bölge ülkeleriyle bir süredir ihracat odaklı mekik diplomasisi yürüten ve fuara güçlü katılım gösteren TAI, başta ANKA olmak üzere, T129 ATAK Helikopteri, T625 Helikopteri, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak gibi platform ve projelerini tanıtıyor. Fuarda TAI’yi Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Altıntaş, Burhanettin Aktı, İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen temsil ediyor.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki en büyük ihracat sözleşmelerinden biri olan Malezya’ya yönelik 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi’ni başarıyla yürüten FNSS Savunma Sistemleri AŞ (FNSS), ülkedeki varlığını yeni araçlarla sürdürmeyi amaçlıyor. FNSS ile Malezyalı iş ortağı DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) arasında 2011’de imzalanarak yürürlüğe giren 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç (AV-8 TZA) Projesi başarıyla sürüyor. Proje kapsamında Malezya Kara Kuvvetlerine teslim edilen araç sayısı 118’e ulaştı. FNSS’nin PARS 8x8 aracının temel alındığı proje, 559 milyon dolarlık bütçesiyle Türkiye’nin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmelerinden birini oluşturuyor.