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Malezya'yı saran duman bulutları 549 yolcunun uçuşunu erteletti

Perak eyaletine bağlı Ipoh kentinde yayılan duman bulutları, Sultan Azlan Shah Havalimanı'nda bekleyen 549 yolcunun uçuşunu ertelemesine sebep oldu

13 Eylül 2019 Cuma 14:53
Malezya'yı saran duman bulutları 549 yolcunun uçuşunu erteletti

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları, ülkedeki bir havalimanında 500'den fazla yolcunun seferini erteletti.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Perak eyaletine bağlı Ipoh kentinde bulunan Sultan Azlan Shah Havalimanı'nda yayılan duman bulutları sebebiyle çok sayıda uçuş rötar yaparken hareketi planlanan uçakların çoğu havalanamadı.

Havalimanı Müdürü Mohd Ali Osman, bugün Johor eyaleti ve Singapur'a uçmak için bilet alan 549 yolcunun, kötü hava şartları ve görüş alanının daralmasından ötürü uçuşlarının ertelendiğini açıkladı.

Mohd Ali ayrıca, bu sabah Singapur'dan Ipoh'a gelmek üzere havalanan iki uçağın da duman bulutları sebebiyle geri dönüş yaptığını belirtti.

İptal edilen uçuşlardan bir tanesinin yarın öğlen vakti gerçekleşeceğini belirten Mohd Ali, diğer uçuşlar için yetkili makamlardan onay beklediklerini ifade etti.

Diğer yandan Malezya Meteoroloji Birimi, duman bulutlarının etkisini azaltmak için bir süredir bulut tohumlama olarak bilinen yapay yağmur yağdırma işleminin şimdilik yapılmayacağını, bunun için uygun hava şartlarının oluşmasının beklendiğini bildirdi.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:53
  1. Duman bulutu
  2. Endonezya
  3. Malezya
  4. Orman Yangınları

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