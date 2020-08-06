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Aktüel

Malezya'nın eski maliye bakanı, rüşvet iddiasından gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:47:43 -
Malezya'nın eski maliye bakanı, rüşvet iddiasından gözaltına alındı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın eski Maliye Bakanı ve Penang Eyalet lideri Lim Guan Eng, eyalet liderliği yaptığı dönemde imzaladığı bir ulaşım projesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) yapılan açıklamada, eski Maliye Bakanı Lim'in, Penang adasına kara yolu ulaşımı sağlanması için başlatılan 6,3 milyar Malezya Ringgiti (10,9 milyar TL) değerindeki Penang Yeraltı Tünel Projesi'ne ilişkin rüşvet soruşturması kapsamında sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

MACC açıklamasında, Lim'in yargılanmasının yarın sabah Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesinde başlayacağını kaydetti.

Eski Bakan Lim'in Penang Eyalet liderliği görevini üstlendiği 2016 yılında başlatılan proje, rüşvet iddiaları nedeniyle bir süredir MACC yetkilileri tarafından araştırılıyordu.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, proje sahibi şirketten bazı yöneticilerin, tünel projesinin hükümet tarafından araştırılmasını önlemek için 2018'de MACC yetkililerine rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Yapımı 2025 yılında tamamlanması planlanan Penang Yeraltı Tünel Projesi, Malezya'nın ilk ve tek denizaltı tünel geçiş yolu olacak.

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